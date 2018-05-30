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اقتصاد|تركيا

الليرة التركية تواصل تعافيها بعد إجراءات المركزي

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية
الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية
30/5/2018

سجلت الليرة التركية أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، الأربعاء، حيث ساعدت إجراءات عاجلة اتخذها البنك المركزي ومسؤولون كبار في تخفيف بعض المخاوف بشأن اتجاه السياسة النقدية.

وتتجه الليرة إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو تسع سنوات بعد تراجعها الأسبوع الماضي على نحو اضطر البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماع طارئ.

وأعلن البنك خططا للانتقال إلى سعر فائدة موحد، وهو إجراء طالب المستثمرون به طويلا.

وبلغت العملة التركية 4.4560 ليرات مقابل الدولار بارتفاع 2%، مسجلة مستوى لا يبعد كثيرا عن الأعلى منذ 18 مايو/أيار.

وهبطت الليرة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي عند 4.9290 ليرات للدولار، وهو ما دفع إلى الإجراء العاجل الذي اتخذه البنك المركزي.

والتقى محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء، ومراد جيتينكايا، رئيس البنك المركزي التركي، بمستثمرين في لندن أمس الثلاثاء حيث خففوا نبرة رسائل إردوغان بشأن أسعار الفائدة. وبحسب مستثمرين التقوا بهما، فإنهما أصرا على أن للبنك المركزي حرية الدفاع عن الليرة.

وقال شيمشك اليوم الأربعاء على تويتر إن الاجتماعات كانت "مفيدة" وإن تركيا ستعطي أولوية لمحاربة التضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية.

وبحسب محضر الاجتماع العاجل الذي عُقد الأسبوع الماضي، والذي نشر اليوم، فقد قال البنك المركزي إن موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية سيظل قائما بشكل حازم وإنه سيشدد سياسته أكثر إذا لزم الأمر.

المصدر : رويترز
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