صادرات قطر غير النفطية ترتفع 71% في أبريل الماضي

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، ارتفاع صادرات قطر غير النفطية في شهر أبريل/نيسان بنسبة 71% على أساس سنوي.

وأوضحت الغرفة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات غير النفطية سجلت 2.27 مليار ريال (623 مليون دولار) الشهر الماضي، مقارنة بنحو 1.33 مليار ريال (365 مليون دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وعلى أساس شهري، نمت الصادرات بنسبة 68% في الشهر الماضي، مقابل 1.35 مليار ريال (370 مليون دولار) في مارس/آذار الماضي.

وبحسب البيان، تصدرت هولندا قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بقيمة 531.6 مليون ريال (146 مليون دولار)، ثم عُمان بالمرتبة الثانية بقيمة 452.2 مليون ريال (151.6 مليون دولار).

ومنذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا وبحريا، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.