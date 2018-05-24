الليرة التركية تحقق مكاسب بعد انخفاض قياسي

واصلت الليرة التركية مكاسبها الخميس بعد انتعاشها انتعاشا قويا مساء الأربعاء عندما رفع البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي 300 نقطة أساس لدعم العملة.

وصعدت الليرة إلى 4.5650 للدولار بحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 4.59 عند الإغلاق يوم الأربعاء الذي شهد تسجيل مستوى قياسي منخفض بلغ 4.9290 قبل تحرك البنك المركزي.

وانخفضت العملة 17% منذ بداية السنة ووصلت خسائرها إلى 23% عند أضعف مستوياتها.

واتجه المستثمرون إلى بيع الليرة في الفترة الأخيرة لمخاوف تتعلق بقدرة البنك المركزي على احتواء تضخم في خانة العشرات لاسيما بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان – الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة" – إنه يتوقع أن يفرض مزيدا من السيطرة على السياسات بعد انتخابات 24 يونيو/حزيران.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر فائدتها الأعلى إلى 16.5% من 13.5% وأبقت الأسعار الأخرى دون تغيير بعد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء.