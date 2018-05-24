السعودية تودّع الريال الورقي

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنه سيجري إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي بدءا من اليوم الخميس.

وأضافت أن التعامل بالريال الورقي سيستمر إلى أن يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة.

وقالت مؤسسة النقد في بيان إن العملة المعدنية: "جزء لا يتجزأ من العملة الوطنية يتم تداولها إلى جانب العملة الورقية، وإن رفض تداولها يعرض المخالفين للعقوبات التي نصت عليها الأنظمة والقوانين".

وأضافت المؤسسة: "قرار إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي له آثار إيجابية كثيرة على اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي" مشيرة إلى أن متوسط العمر الافتراضي للعملة المعدنية يتراوح بين 20 إلى 25 عاما في حين أن العمر الافتراضي للعملة الورقية يتراوح بين 12 إلى 18 شهرا.