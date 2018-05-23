البث الحي
اقتصاد|السعودية

785 ألف أجنبي غادروا وظائفهم في السعودية منذ 2017

تجمع لعاملين بإحدى الشركات السعودية
تجمع لعاملين بإحدى الشركات السعودية
23/5/2018

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء خروج 785 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 15 شهراً، أي منذ مطلع 2017.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7 ملايين و710 آلاف نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8 ملايين و 495 ألفا نهاية 2016.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى مليون و760 ألفا مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل مليون و680 ألفا في 2016.

ويتم تسجيل جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويعد تأمين العمالة الأجنبية، إلزامي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

ويتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.

وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

المصدر : الأناضول
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)