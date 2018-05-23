الحكومة التركية تعلق على انخفاض سعر الليرة

قال المتحدث باسم الحكومة التركية، إن "من يعتقد أنّ التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ؛ فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا".

جاء ذلك في تصريح لبكر بوزداغ، للصحفيين، الأربعاء، بولاية يوزغات وسط تركيا.

وتراجعت الليرة التركية تراجعاً حاداً مقابل الدولار ليل الثلاثاء – الأربعاء، ووصلت العملة التركية عند 4.7500 ليرات للدولار الأمريكي مقلصة خسائرها، بعد أن لامست مستوى منخفضاً قياسياً عند 4.8450 خلال الليل، لتفقد 21% من قيمتها منذ بداية العام 2018.

وأضاف بوزداغ: "ندرك جيداً وجود إرادة تسعى للتأثير على الناخبين الأتراك عبر رفع سعر الدولار أمام الليرة التركية، قبيل انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل. نعرف قواعد الاقتصاد، ونؤكد أن اقتصادنا قوي".

وحذر بوزداغ من أن الجهات التي تقف وراء رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية "ستقوم بعمل الكثير من المؤامرات" قبيل الانتخابات.

لكنه أكد على أن تركيا تمكنت من تخطي كافة الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام مسيرتها وتطورها منذ 2014 ولغاية اليوم، المتمثلة في تنظيم 4 انتخابات خلال عامي 2014 و2015، وإفشال محاولة انقلاب ، ومواجهة إرهاب، والتطورات في سوريا، وعمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وشدد بوزداغ على أنه "رغم كل تلك المصاعب، ظل الاقتصاد التركي صامدا".

وتابع " أن يوم انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل سيكون يوماً جديداً لتركيا، وبداية لمرحلة جديدة"، مؤكداً أن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة.

وأشار بوزداغ إلى أن العالم كله يتابع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقبلة عن كثب في وقت لا تتم متابعة انتخابات أي بلد أخر بهذا الشكل.

وبيّن أن الناخبين الأتراك سيختارون في 24 يونيو/حزيران المقبل رئيسهم وبرلمانهم؛ لذلك على الجميع أن يحترم إرادة الناخبين الأتراك.

وأردف أن جميع المؤامرات التي تحاك ضد تركيا الهدف منها عرقلة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو على الأقل تقييد وتكبيل حركته عبر البرلمان.

واختتم تصريحاته لافتا إلى أن البؤر الدولية وأذرعها في البلاد تهدف إلى "وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق وقف أردوغان، وعرقلة فوزه وتحقيق خسارته في الانتخابات المقبلة".