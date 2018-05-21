الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي أمام الدولار

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام الدولار الذي تجاوز 4.55 ليرة اليوم الإثنين، متأثرة بارتفاع العملة الأمريكية ومخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل التضخم.

وخسرت الليرة نحو 16.5 بالمئة منذ بداية العام، وتأثرت العملة التركية سلبا جراء مخاوف سياسية.

وبلغت العملة التركية 4.5480 ليرة للدولار بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست مستوى منخفضا جديدا عند 4.5693 ليرة.

ولامس الدولار أعلى مستوياته أمام سلة من العملات في نحو خمسة أشهر.

ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كان هبوط الليرة سيدفع البنك المركزي لاتخاذ إجراء مبكر ورفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه التالي المقرر في السابع من يونيو حزيران.