وفاة رئيس مجموعة إل جي الكورية الجنوبية

أفادت تقارير إخبارية أن "كو بون-مو" رئيس إل جي غروب، رابع أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية، توفي يوم الأحد بعد صراع لمدة عام مع مرض في المخ.

وكان الراحل شخصية أساسية في تحويل الشركة إلى علامة تجارية عالمية. وقالت الشركة في بيان إن كو الذي توفي عن 73 كان مريضا منذ عام.

وقال مسؤول في المجموعة، طلب ذكر اسمه، إن كو كان يكافح مرضا في الدماغ خضع بسببه لجراحة.

وقالت الشركة في البيان "أصبح كو ثالث رئيس للشركة وهو في الخمسين من عمره عام 1995 وأسس ثلاثة قطاعات رئيسية في الشركة هي الإلكترونيات والكيماويات والاتصالات، وقاد إل.جي كشركة عالمية وساهم في دفع التنافسية الصناعية (لكوريا الجنوبية) والتطور الاقتصادي الوطني".

ويوم الخميس قالت إل جي كورب، وهي شركة قابضة تضم مجموعة شركات تتنوع أنشطتها من الإلكترونيات إلى الكيماويات، إن رئيسها مريض ويعتزم ترشيح ابنه لمجلس الإدارة استعدادا لخلافة القيادة.

والخليفة المحتمل كو كوانج-مو هو من الجيل الرابع في الأسرة التي تدير الشركة ويملك 6% من أسهمها ويعمل مسؤولا كبيرا في إل.جي للإلكترونيات.

وأضافت الشركة أن جنازة رئيسها الراحل ستتم في خصوصية بناء على طلب الأسرة.