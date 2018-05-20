البث الحي
اقتصاد

وفاة رئيس مجموعة إل جي الكورية الجنوبية

20/5/2018

أفادت تقارير إخبارية أن "كو بون-مو" رئيس إل جي غروب، رابع أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية، توفي يوم الأحد بعد صراع لمدة عام مع مرض في المخ.

وكان الراحل شخصية أساسية في تحويل الشركة إلى علامة تجارية عالمية. وقالت الشركة في بيان إن كو الذي توفي عن 73 كان مريضا منذ عام.

وقال مسؤول في المجموعة، طلب ذكر اسمه، إن كو كان يكافح مرضا في الدماغ خضع بسببه لجراحة.

وقالت الشركة في البيان "أصبح كو ثالث رئيس للشركة وهو في الخمسين من عمره عام 1995 وأسس ثلاثة قطاعات رئيسية في الشركة هي الإلكترونيات والكيماويات والاتصالات، وقاد إل.جي كشركة عالمية وساهم في دفع التنافسية الصناعية (لكوريا الجنوبية) والتطور الاقتصادي الوطني".

ويوم الخميس قالت إل جي كورب، وهي شركة قابضة تضم مجموعة شركات تتنوع أنشطتها من الإلكترونيات إلى الكيماويات، إن رئيسها مريض ويعتزم ترشيح ابنه لمجلس الإدارة استعدادا لخلافة القيادة.

والخليفة المحتمل كو كوانج-مو هو من الجيل الرابع في الأسرة التي تدير الشركة ويملك 6% من أسهمها ويعمل مسؤولا كبيرا في إل.جي للإلكترونيات.

وأضافت الشركة أن جنازة رئيسها الراحل ستتم في خصوصية بناء على طلب الأسرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)