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اقتصاد

ارتفاع أصول بنوك قطر إلى أكثر من 370 مليار دولار

بنكان في قطر حققا المعايير التي تُلزم باحترام حقوق الإنسان
بنكان في قطر حققا المعايير التي تُلزم باحترام حقوق الإنسان
20/5/2018

أظهرت بيانات رسمية (الأحد) ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية القطرية 3.4% في أبريل/نيسان 2018، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.353 تريليون ريال (371.6 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل 1.308 تريليون ريال (359.3 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2017.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول بنسبة 2.9% في الشهر الماضي، مقابل نحو 1.394 تريليون ريال (384 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، وفي أول تراجع شهري منذ أكتوبر/تشرين أول 2017.

وزاد إجمالي الودائع بنسبة 1.6% إلى 794 مليار ريال (218.1 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 780.9 مليار ريال (214.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

المصدر : الأناضول
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