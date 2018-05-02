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اقتصاد

ميركل: يجب أن تحصل أوربا على إعفاء طويل من الرسوم الأمريكية

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
2/5/2018

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء إن أوربا يجب أن تحصل على إعفاء طويل الأجل من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات المعادن.

وأبلغت ميركل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بليغريني في برلين "بالطبع، نحن نعتقد أن من المهم أن تكون هناك إعفاءات (من الرسوم الأمريكية) ليس فقط لفترة زمنية محدودة".

وأجابت المستشارة الألمانية عما إذا كان هناك خلاف بين ألمانيا وفرنسا حول كيفية الرد على التهديد التجاري الأمريكي قائلة: "حتى الآن لدينا موقف متحد جدا، وتحديدا فإننا نعتبر مطالب الرسوم الجمركية هذه غير مبررة وإننا نريد إعفاء طويل الأجل".

وأضافت أن المحادثات بين وزراء التجارة الأوربيين ستستمر من أجل تزويد مفوضة التجارة الأوربية سيسيليا مالستروم بتفويض واضح لمفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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