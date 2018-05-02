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اقتصاد

أبل تحقق أرباحا فصلية تفوق التوقعات

1/5/2018

أظهرت نتائج أعمال شركة أبل الثلاثاء أن إيرادات وأرباح الشركة فاقت التوقعات في الربع المنتهي في مارس آذار، مع بيعها 52.2 مليون جهاز آيفون.

وتوقعت الشركة إيرادات بين 51.5 مليار و53.5 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو حزيران، ليتجاوز متوسط هذا النطاق توقعات وول ستريت البالغة 51.6 مليار دولار.

وحققت أبل إيرادات في الربع المنتهي في مارس آذار قدرها 61.1 مليار دولار، ارتفاعا من 52.9 مليار دولار قبل عام. وتوقعت وول ستريت إيرادات قدرها 60.8 مليار دولار وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وباعت الشركة 52.2 مليون جهاز آيفون مقابل توقعات بلغت 52.3 مليون جهاز بحسب تومسون رويترز آي/بي/إي/إس، وارتفاعا من 50.7 مليون قبل عام.

وبلغت أرباح الشركة 2.73 دولار للسهم، في حين كان من المتوقع أن تربح 2.68 دولار للسهم، ارتفاعا من 2.10 دولار قبل عام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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