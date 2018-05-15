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اقتصاد

الذهب يسجل أدنى مستوى في 2018 مع ارتفاع الدولار

صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
15/5/2018

هبط الذهب بأكثر من واحد بالمئة (الثلاثاء) متراجعا لليوم الثالث على التوالي، ليسجل أدنى مستوى هذا العام مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 2018.

وخسر الذهب 1.6% في التعاملات الفورية مسجلا 1290.91 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:35 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول عند 1289.40 دولارا للأوقية.

وانخفض المعدن الأصفر 27.90 دولارا، أو ما يعادل 2.12% في تسوية العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في يونيو/حزيران إلى 1290.30 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة عملات كبرى (الثلاثاء) مسجلا أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول؛ حيث أظهرت البيانات زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة، وهو ما وضع ضغوطا جديدة على بيع السندات الأمريكية وقاد العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات إلى الارتفاع لأعلى مستوى منذ يوليو تموز 2011.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات 0.63% إلى 93.173 بعدما صعد إلى 93.457. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.58% إلى 110.29 ين، وهو أعلى مستوى منذ أوائل فبراير/شباط.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية إلى 3.095% متجاوزا المستوى النفسي الذي سجله أواخر أبريل نيسان عندما بلغ 3%.

وانخفض اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى في عام 2018 عند 1.1821 دولار بعد نمو اقتصادي دون التوقعات في ألمانيا.

المصدر : رويترز
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