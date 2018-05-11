مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الانفاق

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مصر رفعت أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة بما يصل إلى 250 في المئة على أن يبدأ سريان الزيادة من صباح الجمعة.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة النقل قوله إن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات (17 سنتا أمريكيا) لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام. وحتى الآن فإن شبكة مترو الانفاق تعمل بنظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تمضي فيه مصر قدما في إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار والتي تم توقيعها في أواخر عام 2016.

وتتضمن تلك الإجراءات تخفيضات في دعم الطاقة وزيادات في الضرائب بهدف كبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب.

ونقلت الوكالة عن البيان قوله إن هذا الإجراء "يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الانفاق".

وقال البيان إنه لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الحاجات الخاصة وكبار السن.

وثار غضب الكثير من المصريين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو تموز 2017.

وقالت الوكالة إن الزيادة تأتي بينما تعاني شبكة المترو من خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه.