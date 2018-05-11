أردوغان: أسعار الفائدة "الأم والأب لكل الشر"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إلى خفض أسعار الفائدة ووصفها بأنها "الأم والأب لكل الشر".

وأثارت التصريحات هبوطا جديدا لليرة التركية مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم.

وهبطت الليرة إلى 4.3080 مقابل الدولار الأمريكي بعد تعليقات أردوغان من حوالي 4.2374 يوم الخميس. وكانت العملة التركية قد سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيا منخفضا عند 4.3780 قبل أن تتعافى في اليوم التالي.

ومتحدثا أمام جمع من رجال الأعمال في أنقرة، قال أردوغان في إشارة إلى انتخابات مبكرة ستجرى في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران "إذا قال لي شعبي في الانتخابات استمر، فأنا أقول إنني سأخرج منتصرا في المعركة ضد لعنة أسعار الفائدة هذه".

وأضاف قائلا "لأن اعتقادي هو: أسعار الفائدة هي الأم والأب لكل الشر".

وجاء تعافي الليرة يوم الخميس بدافع من أنباء بأن أردوغان عقد اجتماعا غير مقرر لفريقه الاقتصادي لبحث هبوط الليرة التي خسرت أكثر من 10 في المئة من قيمتها مقابل العملة الأمريكية هذا العام.

وفي الاجتماع اتفق أردوغان والفريق الاقتصادي على اتخاذ إجراءات لتخفيف ضغوط أسعار الفائدة والمساعدة في حماية الليرة.