البث الحي
اقتصاد|تركيا

أردوغان: أسعار الفائدة "الأم والأب لكل الشر"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
11/5/2018

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إلى خفض أسعار الفائدة ووصفها بأنها "الأم والأب لكل الشر".

وأثارت التصريحات هبوطا جديدا لليرة التركية مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم.

وهبطت الليرة إلى 4.3080 مقابل الدولار الأمريكي بعد تعليقات أردوغان من حوالي 4.2374 يوم الخميس. وكانت العملة التركية قد سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسيا منخفضا عند 4.3780 قبل أن تتعافى في اليوم التالي.

ومتحدثا أمام جمع من رجال الأعمال في أنقرة، قال أردوغان في إشارة إلى انتخابات مبكرة ستجرى في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران "إذا قال لي شعبي في الانتخابات استمر، فأنا أقول إنني سأخرج منتصرا في المعركة ضد لعنة أسعار الفائدة هذه".

وأضاف قائلا "لأن اعتقادي هو: أسعار الفائدة هي الأم والأب لكل الشر".

وجاء تعافي الليرة يوم الخميس بدافع من أنباء بأن أردوغان عقد اجتماعا غير مقرر لفريقه الاقتصادي لبحث هبوط الليرة التي خسرت أكثر من 10 في المئة من قيمتها مقابل العملة الأمريكية هذا العام.

وفي الاجتماع اتفق أردوغان والفريق الاقتصادي على اتخاذ إجراءات لتخفيف ضغوط أسعار الفائدة والمساعدة في حماية الليرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)