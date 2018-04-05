الخطوط القطرية تسيّر أولى رحلاتها إلى هطاي التركية

أجرت الخطوط الجوية القطرية (الأربعاء) أولى رحلاتها من العاصمة الدوحة إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وفي مؤتمر صحفي بمدينة أنطاكيا في هطاي، أوضح مدير جنوب شرق أوربا بالخطوط الجوية القطرية فريد أقسون (الأربعاء) أن هطاي تعتبر آخر وجهة لشبكة القطرية العالمية التي تتضمن أكثر من 160 وجهة.

وأشار إلى أن هطاي تعد خامس وجهة للخطوط الجوية القطرية في تركيا بعد مطاري أتاتورك وصبيحة في إسطنبول، وأسن بوغا في العاصمة أنقرة، وشاكر باشا في أضنة (جنوب تركيا).

ولفت إلى أن الوجهة الجديدة من شأنها أن تعزز العلاقات بين تركيا وقطر، والصداقة الموجودة بين البلدين.

وأضاف: "مع بدء الرحلات إلى هطاي، وإضافة إلى الرحلات المزمع تسييرها إلى كل من مدينتي بودروم وأنطاليا، فإن عدد الرحلات إلى تركيا سيصل 41 رحلة أسبوعيًا".

وذكر أقسون أن الخطوط الجوية القطرية ستسير 3 رحلات أسبوعيًا نحو هطاي.

وتشغل "القطرية" أسطولًا حديثًا من الطائرات يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى الوجهات الرئيسية للعمل والسياحة في القارات الست.