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اقتصاد

شاهد| وزير الاقتصاد القطري: الفائض التجاري ارتفع بنسبة 40% رغم الحصار

4/4/2018

قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إن الفائض التجاري لدولة قطر ارتفع خلال العام المنصرم بنسبة 40% رغم الحصار.

وأضاف بن جاسم في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي اليوم الأربعاء في مدينة ميامي الأمريكية، إن حجم صادرات قطر ارتفع بنسبة 19% خلال عام 2017 ليصل إلى 68 مليار دولار.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة القطري إلى أن الحصار الجائر الذي تعرضت له دولة قطر مكنها من الانفتاح الاقتصادي على الكثير من دول العالم، كما فرض تحديات كبيرة عليها، ورغم ذلك حققت قطر معدل زيادة في معدل النمو خلال عام 2017 بنسبة 2%.

وتوقع الوزير القطري تحقيق نمو بنسبة 2.8% خلال عام 2018 واصفا إياه بأنه سيكون "الأعلى بين كل دول مجلس التعاون".

ويشارك في المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤول قطري إلى جانب نحو 200 رجل أعمال ومسؤول بشركات أمريكية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ويناقش التحديات والفرص في قطر المشروعات المشتركة والاستثمار والسياحة والنقل.

وتعد الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما يبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في قطر 658 شركة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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