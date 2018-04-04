الخطوط القطرية توقع مذكرة لشراء 25% من ثالث أكبر مطارات روسيا

وقعت الخطوط الجوية القطرية مذكرة تفاهم مع مطار "فنوكوفو" ثالث أكبر مطارات روسيا يتيح للشركة شراء حصة تمثل 25 بالمئة من أسهم المطار.

ووقع المذكرة أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية وفيتالي فانتسيف رئيس مطار فنوكوفو الدولي الذي يقع في العاصمة الروسية موسكو.

وخلال زيارة أمير قطر لروسيا في مارس/ آذار الماضي، أعلن الباكر أن شركته تخطط للاستحواذ على حصة في مطار "فنوكوفو" على أن تتم الصفقة خلال ثمانية أسابيع بعد الاتفاق بشأن التفاصيل.

ويعد مطار "فنوكوفو" ثالث أكبر مطار في روسيا من حيث حركة المسافرين، البالغة 18 مليونا و120 ألف مسافر في 2017، وهو مشروع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتضم المحفظة الاستثمارية للخطوط القطرية حصة قدرها 20 بالمئة في المجموعة الدولية لشركات الطيران، و10 بالمئة في مجموعة خطوط "لاتام" الجوية، وهي شركة طيران قابضة في أمريكا اللاتينية، و9.94 بالمئة في "كاثي باسيفيك" للطيران و49 بالمئة في طيران إيطاليا.