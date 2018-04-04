البث الحي
اقتصاد

الخطوط القطرية توقع مذكرة لشراء 25% من ثالث أكبر مطارات روسيا

4/4/2018

وقعت الخطوط الجوية القطرية مذكرة تفاهم مع مطار "فنوكوفو" ثالث أكبر مطارات روسيا يتيح للشركة شراء حصة تمثل 25 بالمئة من أسهم المطار.

ووقع المذكرة أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية وفيتالي فانتسيف رئيس مطار فنوكوفو الدولي الذي يقع في العاصمة الروسية موسكو.

وخلال زيارة أمير قطر لروسيا في مارس/ آذار الماضي، أعلن الباكر أن شركته تخطط للاستحواذ على حصة في مطار "فنوكوفو" على أن تتم الصفقة خلال ثمانية أسابيع بعد الاتفاق بشأن التفاصيل.

ويعد مطار "فنوكوفو" ثالث أكبر مطار في روسيا من حيث حركة المسافرين، البالغة 18 مليونا و120 ألف مسافر في 2017، وهو مشروع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتضم المحفظة الاستثمارية للخطوط القطرية حصة قدرها 20 بالمئة في المجموعة الدولية لشركات الطيران، و10 بالمئة في مجموعة خطوط "لاتام" الجوية، وهي شركة طيران قابضة في أمريكا اللاتينية، و9.94 بالمئة في "كاثي باسيفيك" للطيران و49 بالمئة في طيران إيطاليا.

المصدر : الأناصول
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)