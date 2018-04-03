شاهد: أردوغان وبوتين يدشنان أول محطة كهرباء نووية تركية

شهد الرئيسان التركي والروسي (الثلاثاء) التدشين الرسمي لتشييد أول محطة كهرباء نووية تركية ليبدأ بناء محطة أكويو التي تتكلف 20 مليار دولار وتقام في محافظة مرسين بجنوب البلاد.

وتتولى مؤسسة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روس-أتوم" بناء المحطة التي ستتكون من أربع وحدات قدرة الواحدة 1200 ميغاوات.

شاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الانطلاق الرسمي لأعمال بناء الوحدة الأولى اليوم وذلك عبر وصلة فيديو من العاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان: "عندما تدخل الوحدات الأربع جميعها الخدمة فإن المحطة ستلبي 10% من احتياجات تركيا من الطاقة" مضيفا أنه رغم تأخيرات شابت المشروع فإن تركيا ما زالت تعتزم بدء توليد الكهرباء من الوحدة الأولى في 2023.

والمحطة البالغة وقدرتها الإجمالية 4800 ميغاوات هي جزء من خطة أردوغان "رؤية 2023" التي ستتزامن مع مرور 100 عام على إقامة الدولة التركية الحديثة وتستهدف الحد من اعتماد البلاد على واردات الطاقة.

لكن التأخيرات شابت المشروع منذ ترسية العقد على روسيا في 2010.

وفي الشهر الماضي قالت مصادر مطلعة إن من المرجح أن تتأخر أكويو عن موعد 2023 لبدء التشغيل، لكن روس-أتوم التي تبحث عن شركاء محليين لنسبة 49 بالمئة من المشروع قالت إنها ملتزمة بالجدول الزمني.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء في وقت لاحق عن رئيس روس-أتوم قوله إنه من المرجح تأجيل بيع حصة التسعة والأربعين بالمئة من العام الحالي إلى 2019.

ويعتري الشركات التركية عزوف عن المشروع بسبب حجم التمويل الضروري وبواعث القلق من عدم تلقيها حصة كافية من الشق الإنشائي العالي الربحية للصفقة حسبما ذكر مصدران بالقطاع.

وجاء افتتاح المشروع مع بدء بوتين زيارة لتركيا تستمر يومين يلتقي خلالها بأردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني لعقد اجتماع بشأن سوريا.