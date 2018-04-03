المركزي القطري: احتياطات البلاد تكفي لمواجهة الحصار لأجل غير مسمى

أكد محافظ مصرف قطر المركزي أن الفوائض المالية لدولة قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى.

وأشار محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، في حوار مع جريدة "لوسيل" نشر الثلاثاء، إلى استقرار وضع السيولة المصرفية بالدولة في نهاية العام 2017 وتحسنها في 2018 في ظل اتجاه أسعار الطاقة للارتفاع التدريجي.

ونوه المحافظ إلى ما يتمتع به الاقتصاد القطري من عوامل قوة ومرونة، فقال إن كفاية الاحتياطيات الدولية للدولة بصفة عامة ولدى المركزي بصفة خاصة، تمثل حائط الصد المنيع والضمان الأكيد لثبات سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي، وهي المعبر عن قوة الريال وصلابة البيئة الاحتياطية التي يستند إليها.

وشدد الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني على أن الفوائض التي يشهدها الحساب الجاري بميزان المدفوعات القطري تدعم تلك الاحتياطيات، مبينا أن "حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي جيد ويتوافق مع النسب العالمية، أما حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى المصرف (المركزي) فإنه ممتاز ويغطي حاجة السوق".

وفي سياق متصل أكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني تواصل التحقيقات فيما يتعلق بمحاولات دول الحصار التلاعب بالعملة الوطنية والسندات السيادية، مشيرا إلى أن تلك التحقيقات تتم بالتعاون مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وسيتم الكشف عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وشدد على أن مصرف قطر المركزي اتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن العملة الوطنية ومواجهة الحصار من خلال مراقبة تطورات الأزمة عن كثب والاستعداد لها بكافة الوسائل المتاحة والتصدي للشائعات التي تروج للنيل من الاقتصاد القطري، وخصوصا قطاعه المالي.

وأوضح أن مصرف قطر المركزي قرر إبقاء "لجنة الطوارئ" به في حالة انعقاد دائم لمتابعة إجراءات سير العمل في البنوك للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية والتأكيد على تنفيذها لتعليمات المصرف المتعلقة بكفاية رأس المال والسيولة، مضيفا أن "المركزي" يتخذ العديد من الإجراءات بهذا الاتجاه، من بينها عقد اجتماعات دورية مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، والمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي، وإجراء اختبارات الضغط بافتراض أسوأ السيناريوهات، والمراقبة الدقيقة لحركة الودائع والتعاملات في النقد الأجنبي، ووضع خطط طوارئ لمواجهة أي مخاطر محتملة.