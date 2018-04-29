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اقتصاد|مصر

مصر تؤجل سداد وديعتين للكويت بأربعة مليارات دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
29/4/2018

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر (الأحد) إن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقة على مصر.

وكانت مصر حصلت على الوديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 من سبتمبر/ أيلول 2013، والثانية بملياري دولار أخرى في 21 من أبريل/نيسان 2015.

ولم يكشف محافظ المركزي المصري في تصريحات خلال مؤتمر منعقد بالقاهرة (الأحد) عن مدة التأجيل، أو فرض فوائد عليه.

ونهاية العام الماضي، أعلن عامر عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع ملياري دولار لكل منهما، كانت مستحقة في 2018.

واعتبر المسؤول المصري في تصريحات خلال مؤتمر صحفي الأحد أن "مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي".

وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية أزمة حادة في العملة الأجنبية، دفعت البلاد إلى توقيع اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي على مدار ثلاثة أعوام، وتحرير سعر صرف عملتها.

وأضاف عامر: "سوق النقد في مصر كانت فوضى قبل تحرير سعر الصرف. كان لابد من أسلوب منظم للتحوط ضد تطورات السوق السلبية".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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