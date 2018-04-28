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اقتصاد

الفائض التجاري القطري يزيد 45% على أساس سنوي في مارس

ميناء حمد - أرشيفية
ميناء حمد - أرشيفية
28/4/2018

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفاعا بنسبة 45.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017.

وسجل الميزان التجاري فائضا خلال شهر مارس من العام 2018 مقداره 13.4 مليار ريال (3.68 مليار دولار).

جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس/آذار من العام 2018، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.

وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في مارس/آذار نحو 23.9 مليار ريال (6.56 مليار دولار) أي بارتفاع نسبته 22.0% مقارنة بشهر مارس/آذار من عام 2017، وبارتفاع نسبته 6.7% مقارنة مع شهر فبراير /شباط من عام 2018.

 من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس/آذار لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال (2.88 مليار دولار) وبنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس/آذار 2017.

كما ارتفعت بنسبة 26.4% مقارنة بشهر فبراير/شباط من عام 2018.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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