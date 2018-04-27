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اقتصاد

ميركل لا تستبعد اتفاقا ثنائيا للتجارة بين الاتحاد الأوربي وأمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
27/4/2018

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الجمعة إنها لا تستبعد اتفاقا ثنائيا للتجارة بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

وأضافت أن منظمة التجارة العالمية غير قادرة على انتاج اتفاقيات متعددة الأطراف.

وقالت المستشارة الألمانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: "نريد تجارة تتماشي من النظام التجاري المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، لكننا نعترف أيضا بأنه لسنوات كثيرة جدا فإن منظمة التجارة العالمية كانت غير قادرة على إنجاز اتفاقية دولية".

وأضافت قائلة إنها لهذا لا تستبعد مفاوضات ثنائية بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

من جانبه، قال ترمب إنه ملتزم بمعالجة الاختلالات في التجارة بين الولايات المتحدة وأوربا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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