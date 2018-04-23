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اقتصاد

شركة كريم تتعرض لهجوم إلكتروني أثّر على 14 مليون مستخدم

23/4/2018

اعتذرت شركة كريم، صاحبة تطبيق تأجير السيارات في الشرق الأوسط، لعملائها بعد تعرضها لهجوم إلكتروني اخترق بيانات 14 مليون مستخدم.

وأوضحت الشركة في بيان اعتذار لمستخدميها أن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات الرحلات سُرقت، رغم عدم وجود دليل على سرقة كلمات المرور أو بيانات البطاقات الائتمانية والتي يجري تخزينها على خوادم طرف ثالث خارجي.

وقالت الشركة في بيان اعتذار لعملائها: "نعتذر عما حدث ونؤكد بأننا تعلمنا من هذه التجربة وسنخرج منها أقوى وأكثر تحصينًا".

وأضافت الشركة في البيان أنها علمت في 14 من يناير/كانون الثاني بهذا الاختراق الذي تسنّى خلاله الدخول إلى شبكة كمبيوتر تخزن بيانات حسابات الزبائن والسائقين.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الشركة قوله إنه في وقت الهجوم كانت كريم لديها 14 مليون عميل و558 ألف سائق على منصتها العاملة في 78 مدينة في المنطقة.

وقالت الشركة، التي تعد من أبرز الشركات الناشئة في المنطقة، إن العملاء الذين سجلوا أنفسهم في التطبيق لم يتأثروا بعد هذا الهجوم.

تأتي أنباء هذا الهجوم في وقت حساس لشركة كريم مع اختبارها لإقبال المستثمرين على محاولة لجمع ما يقدر بنحو 500 مليون دولار لتمويل خطوط نشاط جديدة. وأكملت الشركة جولة تمويل بنفس المبلغ العام الماضي.

وتأسست كريم عام 2012 ومن بين المستثمرين فيها بالفعل شركات المملكة القابضة السعودية ودايملر الألمانية لصناعة السيارات وديدي تشوشينغ الصينية لخدمات التوصيل.

وقالت الشركة من قبل إنها تستهدف تحقيق أرباح في النصف الثاني من 2018. وقالت أيضا إن هناك طرحا عاما أوليا قيد البحث.

المصدر : رويترز
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