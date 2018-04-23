شاهد: مزارعو الأرز في مصر يتوقعون أوقاتاً عصيبة بسبب سد النهضة

تجاهل مزارعو الأرز في قرية كفر زيادة بدلتا النيل في مصر لسنوات القيود الزراعية التي تهدف إلى توفير المياه واستمروا في زراعة هذا النوع من الحبوب الذي يحظى بشعبية في العالم العربي.

لكن قرارا على بعد آلاف الكيلومترات باتجاه الجنوب يوشك أن يغير هذا الوضع في مثال آخر على ما يفرضه القلق بشأن المياه، وهي إحدى السلع الأولية الأكثر قيمة في العالم، من تغييرات في قوانين الزراعة، بل وحتى الدبلوماسية الدولية.

فبالقرب من منابع النيل، تتأهب إثيوبيا لملء الخزان القابع خلف سد النهضة المشيد حديثا بقيمة أربعة مليارات دولار، وقد يكون هذا خلال العام الجاري.

وقد تكون لسرعة ملء الخزان آثار مدمرة على المزارعين الذين يعتمدون منذ قديم الأزل على نهر النيل لزراعة المحاصيل المختلفة للسكان المحليين البالغ تعدادهم الآن 96 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 128 مليونا بحلول عام 2030.

وتتصدر حماية حصة مصر في مياه النيل، التي تعتمد عليها البلاد في الزراعة وفي توفير مياه الشرب ومياه الري أيضا، أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية فترة حكمه الثانية.

في الوقت ذاته، تعالج السلطات أخيرا مشكلة انتشار زراعة الأرز الكثيف الاستهلاك للمياه بشكل غير قانوني.

وتعني هذا الحملة أن مصر ستصبح على الأرجح بلدا مستوردا للأرز في عام 2019 بعد أن ظلت لعقود واحدة من كبار مصدريه حول العالم حسبما يقول تجار.

وأصدرت القاهرة قرارا بالسماح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها تقل عن النصف مقارنة مع 1.8 مليون فدان في عام 2017، والتي تزيد كثيرا عن المساحة المخصصة رسميا لهذا الغرض والبالغة 1.1 مليون فدان.

وبدأت الشرطة في مداهمة منازل المزارعين واحتجازهم حتى يسددوا غرامات متأخرة تعود إلى سنوات مضت.

وتحدث ثلاثة من الفلاحين الآخرين عن تعرضهم للموقف ذاته وقالوا إنهم لن يزرعوا أرزا.

وقال رضا عبد العزيز (50 عاما) إن أهالي القرية أصبحوا يخافون أن يغادروها.

وأقر مجلس النواب المصري (الأحد) تعديلات مشروع قانون الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه، حفاظاً على الأمن المائى لمصر.

ويغلّظ التشريع الجديد عقوبة مخالفة تعليمات وزارة الزراعة المصرية بشأن تنظيم أماكن ومساحات هذه المحاصيل، وعلى رأسها "الأرز" إلى السجن 6 أشهر، أو الغرامة التى تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه عن الفدان.

وشهد البرلمان المصري جلسة ساخنة حول حبس الفلاح، حيث تم رفض طلب لإعادة المداولة حول المادة، قدمه 10 نواب لإلغاء عقوبة الحبس.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، إن "عقوبة الحبس اختيارية فى يد القاضى حال تكرار المخالفة".

وظلت مصر على مدى زمن تعتبر النيل هبة خالصة لها على الرغم من أن النهر وروافده يمر خلال عشر دول.

وكانت من مقولات الرئيس المصري الراحل أنور السادات الشهيرة ما صرح به عام 1979 من أنه مستعد للدخول في حرب من أجل النيل إذ تهدد سريانه.

لكن أي تهديد من إثيوبيا في الماضي، وإلى الآن، لم يكن يعدو كونه تهديدا أجوف. أما السد الجديد، الذي يقطع رافد النيل الأزرق قبل أن ينحدر باتجاه جنوب شرق السودان، سيمنح أديس أبابا نفوذا سياسيا كبير على جيرانها في دول المصب.

والسودان ومصر هما أكبر المستفيدين من مياه نهر النيل في الزراعة وفي السدود. وتريد مصر أن تتأكد من أن السد لن يؤثر على سريان نهر النيل وتدفقات المياه التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب في المتوسط سنويا.

وتسعى إثيوبيا إلى الاستفادة من السد لكي تصبح أكبر دولة تولد الكهرباء وتصدرها في أفريقيا ولكي توصل الكهرباء لعشرات الملايين للمرة الأولى في تاريخها.

ولم يتمكن البلدان من الاتفاق على ترتيب شامل لتقاسم المياه على الرغم من التفاوض على هذا الأمر لسنوات.

وما من شك في أن سريان النيل سيتأثر خلال تلك السنوات، لكن الأمر الذي لم يُعرف بعد هو حجم الأثر. ولا يتوافر سوى القليل من البيانات للإجابة على هذا السؤال.

وبحسب تقديرات مصادر في وزارة الري المصرية، فإن خسارة مليار متر مكعب من المياه ستؤثر على مليون شخص وتؤدي إلى خسارة 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إن مصر تحتاج إلى استجابة "سريعة وكبيرة" من أجل ضمان الأمن الغذائي خلال السنوات القادمة لعدد من الأسباب من بينها الندرة المائية والتطور الحضري وآثار التغير المناخي.

ويقول مزارعو الأرز، الذين اعتادوا البدء في زراعته بنهاية أبريل/ نيسان، إنهم قد يتركون أراضيهم بورا في ظل صعوبة التحول السريع إلى محاصيل زراعية أخرى مثل القطن والذرة، والتي تحتاج إلى تقنيات وآلات مختلفة.