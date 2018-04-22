السفير الألماني في الدوحة يؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وقطر

بدأ وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، زيارة إلى المانيا يرافقه وفد وزاري قطري. ويرافق الوفد السفير الألماني بالدوحة هانس أودو.

وأكد السفير الألماني، هانس أودو موتسِل، في بيان صحفي (الأحد) أن البلدين يرتبطان بعلاقة تعاون استراتيجي اقتصادي.

وأضاف "أن ذلك البعد ينعكس بوضوح على العلاقات السياسية التي تمتد أواصرها بين ألمانيا التي تعد أهم قوة اقتصادية أوربية وبين قطر أكبر مُنتِج ومصدِّر للغاز الطبيعي المُسال، وهو أفضل مصادر الطاقة الهيدروكربونية من حيث الكفاءة والحفاظ على البيئة".

وسيلتقي وزير الاقتصاد القطري مع بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني الجديد، الذي عمل سابقا رئيسًا للمستشارية الاتحادية.

وسيعقد الوفد القطري سلسلة من الاجتماعات الوزارية الألمانية القطرية في هانوفر، في المدينة التي تستضيف أكبر معرض صناعي على مستوى العالم، والذي تفتتحه (الأحد) رسميًا المستشارة أنغيلا ميركل وبيتر ألتماير.

وتعتبر مشاركة قطر الحالية في معرض هانوفر الصناعي الأولى والأكبر من نوعها.

وقال السفير هانس أودو: "ترتبط دولتانا بمجموعة من الاهتمامات المشتركة على الصعيد السياسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ، لأن قطر مستثمر استراتيجي في ألمانيا، ولأن ألمانيا أحد أكبر المصدرين لقطر، وهي بوابة قطر للاتحاد الأوربي ولأوربا الشرقية، بما تتميز به ألمانيا كمحور التقاء القوى الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية في أوربا".

وسيلتقي أحمد بن جاسم بعدد من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الألمانية، ورئيس الجمعية الاتحادية للصناعات، كما سيلتقي في برلين، لارس هيندريك رولر، كبير مستشاري المستشارة الألمانية للشؤون الاقتصادية والمالية.