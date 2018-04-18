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اقتصاد|إيران

إيران تتحول عن الدولار إلى اليورو في معاملاتها الأجنبية

الدولار الأمريكي والريال الإيراني
الدولار الأمريكي والريال الإيراني
18/4/2018

قالت إيران اليوم الأربعاء إن مؤسسات الحكومة الإيرانية ستبدأ استخدام اليورو في معاملاتها الرسمية الأجنبية بدلا من الدولار في إطار محاولتها خفض الاعتماد على العملة الأمريكية.

وأوردت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية الرسمية القرار، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذه خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني الأسبوع الماضي إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي رحب باقتراحه إحلال اليورو محل الدولار في المعاملات الأجنبية لإيران نظرا لأن "الدولار ليس له مكان في معاملاتنا اليوم".

وظلت طهران على مدى أعوام تسعى للتحول بعيدا عن الدولار بسبب التوترات السياسية مع واشنطن على الرغم من أن غالبية التجارة الخارجية للبلاد ما زالت تتم بالدولار كما يستخدمه الإيرانيون في السفر والادخار.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في عام 2015 مع قوى دولية ما لم تجر مراجعته. وستُستأنف العقوبات الأمريكية ما لم يصدر ترمب قرارا جديدا بتعليق تطبيقها في 12 مايو أيار.

والمعاملات المصرفية المستخدم فيها الدولار صعبة بالفعل بالنسبة لإيران بسبب المخاطر القانونية التي جعلت البنوك الأمريكية غير راغبة في العمل مع طهران. ويمكن للشركات الأجنبية أن تكون عرضة للعقوبات إذا أبرمت صفقات مع إيران بالدولار حتى في العمليات التي تشمل فروعا غير موجودة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي" بي.بي.آي فرانس" في فبراير شباط إنه نتيجة لذلك، ستبدأ فرنسا في طرح ائتمانات مقومة باليورو لمشتري السلع الأوربية الإيرانيين في نهاية العام الحالي لإبقاء تجارتها بمنأى عن العقوبات الأمريكية.

وأدى التلويح بعقوبات أمريكية إلى زعزعة استقرار سوق الصرف الإيرانية في الأشهر الماضية. وفقد الريال ما يقرب من نصف قيمته في السوق الحرة بين سبتمبر أيلول الماضي والأسبوع الماضي حيث هوى إلى مستوى قياسي مقابل الدولار عند 60 ألف ريال قبل أن تحدد السلطات سعر صرف ثابت عند 42 ألف ريال مقابل الدولار وتحذر الإيرانيين من أنهم سيواجهون عقوبات إذا استخدموا أسعار صرف أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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