شاهد: شركات سياحية بمصر تشكو قيود الحج والعمرة

يحرص المسلمون بكل مكان على أداء مناسك الحج والعمرة منذ زمن بعيد، ومع ذلك، يشكل فرض المزيد من القيود والإجراءات المالية إزعاجا للحجاج والمعتمرين وأصحاب الشركات السياحية في مصر.

قبالة شواطئ مدينة الإسكندرية، تتنافس شركات سياحية من أجل جذب زبائن جدد. جميعها وضعت لوحات دعائية عن رحلات سياحية لدول أجنبية، معظمها دينية.

وفي كل عام، يسافر عدد كبير من المصريين إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، فقد أدى أكثر من 100 ألف مصري فريضة الحج في عام 2017.

لكن رسومًا إضافية – فرضت مؤخرًا – تمنع البعض من الذهاب إلى هناك.

فالسعودية تريد جعل الأولوية في أداء المناسك للذين لم يسبق لهم الحج والعمرة من قبل.

وتطبق الرسوم الحديثة فقط على الذين أدوا المناسك بالفعل خلال ثلاثة أعوام مضت.

وزارة السياحة المصرية قامت بفرض رسوم على أولئك الذين سافروا لأداء العمرة في الأعوام الثلاثة الماضية.

ووصف ياسر سالم، صاحب شركة سياحة، القرار المصري بشأن الرسوم "بالمفاجئ."

وبالإضافة للرسوم الحكومية، فإن ارتفاع تكاليف الإقامة بالفنادق السعودية زادت العبء المالي على المسافرين.

وتريد شركات السياحة من السلطات إلغاء الرسوم الجديدة لمساعدتها على جذب المزيد من الحجاج والمعتمرين.