ترمب: الصين وروسيا تمارسان "لعبة تخفيض قيمة العملة"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب روسيا والصين اليوم الاثنين بأنهما تعمدان إلى خفض قيمة العملة في الوقت الذي ترفع فيه الولايات المتحدة أسعار الفائدة.

وقال ترمب على تويتر "روسيا والصين تلعبان لعبة تخفيض قيمة العملة بينما الولايات المتحدة تواصل زيادة أسعار الفائدة. هذا غير مقبول!".

وتشير تغريدة ترمب إلى ما يعتبره مزايا تجارية غير عادلة: فعندما تكون عملة بلد ما منخفضة على نحو مصطنع، فإن صادراتها تكون أكثر قدرة على المنافسة في حين أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية تساعد بشكل عام في ارتفاع قيمة الدولار وهو ما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة.

ومنذ تولى ترمب السلطة في يناير/كانون الثاني 2017، تراجع الدولار بشكل كبير أمام معظم العملات، بما في ذلك اليوان الصيني وأيضا الروبل الروسي إلى أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات في الأسابيع القليلة الماضية على روسيا.

وهبط مؤشر الدولار- الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة- 11.2 في المئة منذ أن أصبح ترمب رئيسا.

وفي تقرير نصف سنوي أصدرته يوم الجمعة، امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية مجددا عن تسمية أي من شركائها التجاريين كمتلاعبين بالعملة. وجاء التقرير بينما تواصل إدارة ترمب السير قدما في رسوم جمركية محتملة وقيود أخرى ومفاوضات لمحاولة خفض عجز تجاري ضخم مع الصين.