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اقتصاد|الإمارات

الاتحاد للطيران تلغي مزيدا من الرحلات بعد تعرضها لخسائر

11/4/2018

أعلنت شركة الاتحاد للطيران في أبو ظبي أنها ستوقف رحلاتها إلى إدنبره في اسكتلندا وبيرث في أستراليا هذا العام بعد خسائر منيت بها الشركة.

وهذه الوجهات هي الأحدث التي تلغيها الشركة الإماراتيةـ، بعدما ألغت خطوطا لوجهات أخرى بالفعل، مع استمرارها في مراجعة استراتيجية أعمالها، بهدف العودة إلى الربحية.

وقال متحدث باسم الاتحاد في بيان الأربعاء إن الشركة ستوقف رحلاتها إلى كل من إدنبره وبيرث اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، في إطار سلسلة من التعديلات التي تجريها على شبكتها في عام 2018 بهدف تحسين نظام الربحية.

ودشنت الاتحاد المملوكة للدولة مراجعة استراتيجيتها في عام 2016، وهي السنة المالية التي منيت فيها بخسارة قدرها 1.87 مليار دولار، وألقت بجزء كبير من المسؤولة فيها على انخفاض قيمة الطائرات والاستثمارات في شركات طيران أوربية تعاني من مشكلات.

ولم يجر الإعلان سوى عن القليل من التفاصيل بشأن المراجعة.

وما زالت الشركة الخليجية تسير رحلات إلى لندن وهيثرو ومانشستر في المملكة المتحدة وسيدني وبرزبين وملبورن في أستراليا.

المصدر : رويترز
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