مصر تبيع سندات دولية بملياري يورو

أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان (الإثنين) أن مصر باعت سندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.

ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارحي قوله إن الإصدار، وهو الأول لمصر بالعملة الأوربية الموحدة في الأسواق الدولية، جذب طلبات بلغ إجماليها 7 مليارات و500 مليون يورو ليبلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض، بمشاركة 350 مستثمرًا "من 35 دولة من خمس قارات مختلفة".

وقال البيان "تمت تغطية الطرح بأسعار جيدة جدًا، وهي تعد أفضل من أي طرح سابق لجمهورية مصر العربية".

وكانت مصر قد باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير شباط، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأمريكية.

وفي أواخر 2016، اتفقت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم.

وارتفع الدين الخارجي لمصر منذ ذلك الحين، ليصل إلى 80 ملياراو80 مليون دولار في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وقال وزير المالية في بيان، الاثنين، إن حصيلة السندات المقومة باليورو ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وبلغ الاحتياطي الأجنبي 42 مليارا و611 مليون دولار في نهاية مارس/آذار، وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

وانخفضت تكاليف الاقتراض المحلي في مصر مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس الشهر الماضي، بعد خفضها بنفس المقدار في الشهر السابق.

ويتوقع خبراء اقتصاد مواصلة خفض الفائدة في ضوء تراجع التضخم.