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اقتصاد|مصر

رويترز: مصر تستهدف خفض دعم الوقود والكهرباء

10/4/2018

قالت وكالة رويترز إنها حصلت على وثيقة حكومية مصرية تظهر أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية 2018-2019.

وقالت رويترز إن الوثيقة أظهرت أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/تموز 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس/آذار على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو/حزيران.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام آخرهما في يونيو/حزيران الماضي.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

وقد بدأت مصر في يوليو/تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات لكنها مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو/حزيران 2022.

وقالت وكالة رويترز إن الوثيقة تظهر أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه.

ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها (2.8 دولار) شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.

المصدر : رويترز
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