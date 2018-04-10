توقعات بارتفاع إجمالي الديون الأمريكية إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي

أشارت توقعات معهد الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي إلى أن حجم الديون الأمريكية ستظل على مستويات ضخمة خلال السنوات المقبلة.

وذكر تقرير المعهد المنشور يوم الاثنين أنه في حال لم يطرأ تغييرات على السياسة المالية، فإن إجمالي حجم الديون سترتفع من 70% في الوقت الراهن إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028.

ولم تشهد الولايات المتحدة نسبة شبيهة إلا لفترة قصيرة بعد الحرب العالمية الثانية.

وتوقع المعهد ارتفاع الديون الجديدة السنوية بشكل ملحوظ، مدفوعة بتشريعات الرئيس دونالد ترمب الخاصة بالضرائب، وذكر أن المتوقع أن تبلغ قيمة الديون الجديدة في العام الجاري 804 مليار دولار بارتفاع بمقدار 139 مليار دولار مقارنة بعام 2017.

وتوقع المعهد أن تسجل موازنة 2019، عجزا بقيمة نحو تريليون دولار.

وأشارت توقعات المعهد إلى أن نسبة العجز في موازنة 2020 ستصل إلى 5.1%.