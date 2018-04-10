إلغاء مئات الرحلات الجوية بألمانيا بسبب إضراب القطاع العام

تقطعت السبل (الثلاثاء) بآلاف الركاب في أربعة مطارات ألمانية منها مطار فرانكفورت، أكبر مطارات البلاد، بعد أن بدأ العاملون بالقطاع العام إضرابا للمطالبة بزيادة الأجور.

وقالت شركة لوفتهانزا للطيران (الاثنين) إنها ستلغي أكثر من 800 رحلة طيران من 1600 رحلة مقررة الثلاثاء، وحذرت شركة فرابورت التي تدير مطار فرانكفورت من احتمال تعطل الرحلات.

وإلى جانب مطار فرانكفورت تضررت كذلك مطارات ميونيخ وكولونيا وبريمن. وشمل الإضراب كذلك رياض الأطفال وقطاع النظافة وأحواض السباحة في العديد من الولايات الألمانية.

وقال فرانك بسيرسكه، رئيس اتحاد عمال فيردي، أكبر اتحاد للعاملين في القطاع العام: "نريد أن نوجه رسالة واضحة لأصحاب العمل بهذه الإضرابات الشاملة".

وأضاف "نتوقع تقديم عرض لجولة المحادثات الثالثة وأن يكون يستحق النقاش لنتمكن من التوصل إلى حل جيد".

وقال إن الاتحاد سيصعد الخلاف إذا لم يقدم أصحاب العمل عرضا الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثالثة من المحادثات يوم 15 أبريل/نيسان.

ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 6% للعاملين بالقطاع العام البالغ عددهم 2.3 مليون وذلك على المستويين الاتحادي والمحلي.

ورفضت الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية ذلك قائلة إن مثل هذه الزيادة ستدفعها لإسناد وظائف لعاملين من الخارج.

وبدأ الإضراب الساعة الخامسة صباحا (0300 بتوقيت غرينتش) ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم (1600 بتوقيت غرينتش).