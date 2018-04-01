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اقتصاد|تركيا

مستوى قياسي لصادرات تركيا في مارس

ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر لثلاثة أمثال مستوياتها الطبيعية منذ بدأت دول الحصار إجراءاتها ضد الدوحة
ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر لثلاثة أمثال مستوياتها الطبيعية منذ بدأت دول الحصار إجراءاتها ضد الدوحة
1/4/2018

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم (الأحد) إن صادرات تركيا سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 15.1 مليار دولار في مارس/آذار.

وقال زيبكجي في مقابلة تلفزيونية مع سي.إن.إن ترك "وصلنا إلى أعلى رقم صادرات في تاريخنا عند 15.1 مليار دولار".

وقال اتحاد المصدرين الأتراك في بيان اليوم إن صادرات البلاد ارتفعت 11.5% على أساس سنوي في مارس/آذار لتتجاوز 15 مليار دولار للمرة الأولى.

وأضاف أن الصادرات زادت في الاثني عشر شهرا الأخيرة 10.5% إلى نحو 160 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية من معهد الإحصاءات يوم الجمعة أن صادرات تركيا بلغت 13.18 مليار دولار في فبراير/شباط بينما اتسع العجز التجاري للبلاد 54.2% على أساس سنوي إلى 5.76 مليار دولار.

وقال رئيس الاتحاد محمد بويوكيكشي إن الاتحاد يستهدف أن تتجاوز الصادرات 170 مليار دولار بنهاية العام.

وأضاف زيبكجي أنه يتوقع أن تدور إيرادات السياحة بين 51 و52 مليار دولار في 2018 من نحو 26 مليار دولار في 2017.

المصدر : رويترز
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