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اقتصاد|مصر

ستة مصريين في قائمة "فوربس" لأثرياء العالم 2018

ناصف ساويرس (يمين) ونجيب ساويرس في صدارة القائمة من المصريين
ناصف ساويرس (يمين) ونجيب ساويرس في صدارة القائمة من المصريين
7/3/2018

أدرجت مجلة "فوربس" الأمريكية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2018، أسماء 6 مليارديرات مصريين يبلغ إجمالي ثروتهم 18.2 مليار دولار مقابل 17 مليار في العام 2017.

وتعادل ثروة المصريين الستة، نحو 43 % من إجمالي الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ قيمته 42.5 مليار دولار، ونحو 23 % من إجمالي الدين الخارجي المستقر عند نحو 80 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2017.

ويتصدر المصريين في القائمة التي صدرت مساء الثلاثاء، ناصف ساويرس، الذي حل في الترتيب العالمي 251 بثروة 6.6 مليارات دولار، ويعمل في مجال المقاولات، تبعه نجيب ساويرس ثانياً على الصعيد المحلي و550 حسب الترتيب العالمي، بثروة 4 مليارات دولار، ويعمل في مجال الاتصالات.

وبلغت ثروة رجل الأعمال المصري محمد منصور، 2.7 مليار دولار ويعمل في مجالات متنوعة، وجاء في الترتيب الثالث مصرياً والـ  887 عالمياً، ثم ياسين منصور في الترتيب الرابع محلياً، و 1284 عالميا، بثروة 1.9 مليار دولار ويعمل في مجالات متنوعة.

وفي المرتبة الخامسة محلياً، جاء محمد الفايد، الذي حل في الترتيب 1477 عالمياً، بثروة 1.6 مليار دولار ويعمل في مجالات التجزئة والاستثمار، ثم يوسف منصور في الترتيب السادس محلياً، و1650 عالمياً، بثروة 1.4 مليار دولار ويعمل في مجالات عدة.

وتصدّر مؤسس ورئيس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، قائمة فوربس لعام 2018، بثروة بلغت 112 مليار دولار، فيما حل مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، في المرتبة الثانية، بثروة قدرها 90 مليار دولار.

المصدر : الأناضول
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