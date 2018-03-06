صندوق النقد الدولي: الأثر الاقتصادي والمالي لحصار قطر يتلاشى

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر نتيجة للحصار المفروض عليها من بعض الدول العربية الأخرى آخذ في التلاشي.

وقال الصندوق في تقرير، استند فيه إلى مشاورات رسمية مع قطر، إن النظام المصرفي القطري تعافى من نزوح الأموال الذي حدث في بداية الحصار، وإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6% هذا العام.

وأشار الصندوق إلى أن العجز المالي من المتوقع أن يكون قد انخفض إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقارنة مع 9.2 بالمئة في 2016.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، متهمين قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وأضر الحصار بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لكن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، واجهت الموقف بإيجاد طرق تجارة جديدة، وإيداع أموال الدولة لدى بنوكها، ومساعدة الشركات المحلية على تقديم إنتاج محلي بديل لبعض السلع.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر من 2.9 مليار دولار إلى 17.7 مليار وفق ما ذكره بنك اتش.اس.بي.سي في تقرير لعملائه (الإثنين) مضيفا أن تحسن وضع الاحتياطي الأجنبي يرجع جزئيا إلى استمرار تحسن الميزان التجاري القطري.