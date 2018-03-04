ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 42.524 مليار دولار في فبراير

قال البنك المركزي المصري (الأحد) إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط من 38.209 مليار في يناير/كانون الثاني.

وبهذا يسجل الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا بنحو 4.315 مليار دولار في شهر فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

وطرحت مصر في فبراير/شباط سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

لكن الدين الخارجي للبلاد قفز بنسبة 34.45% ليسجل 80.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.