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اقتصاد|مصر

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 42.524 مليار دولار في فبراير

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
4/3/2018

قال البنك المركزي المصري (الأحد) إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط من 38.209 مليار في يناير/كانون الثاني.

وبهذا يسجل الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا بنحو 4.315 مليار دولار في شهر فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

وطرحت مصر في فبراير/شباط سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

لكن الدين الخارجي للبلاد قفز بنسبة 34.45% ليسجل 80.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : رويترز
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