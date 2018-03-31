منطقة حرة مصرية لخدمة مشروع "نيوم" السعودي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الموافقة على إقامة منطقة حرة في مدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، تخدم مشروع "نيوم" السعودي.

وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المنطقة الحرة ستوفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن المنطقة ستخدم مشروع "نيوم" مع السعودية والأردن، من دون تحديد موعد للانتهاء من إنشائها.

ومن المقرر أن تقام المنطقة الحرة على مساحة مليون متر مربع، خلال عامين، وتقدر تكلفة تجهيز بنيتها التحتية بنحو 40 مليون جنيه (2.27 مليون دولار).

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن بلادها حريصة على إنشاء مناطق حرة في المحافظات التي لديها أولوية في ضخ الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأوضحت نصر أن صادرات المناطق الحرة تمثل 24% من إجمالي صادرات البلاد، وأن عددها سيرتفع إلى 11 منطقة بعد مشروع نويبع.

وتطل المدينة على خليج العقبة، وتقابلها الأراضي السعودية من الناحية الشرقية للخليج، ويوجد بها ميناء وعدد من المشروعات السياحية.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، وقعت الرياض والقاهرة اتفاقية لتطوير أكثر من ألف كيلومتر مربع من أراضي جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم"، وهو منطقة خاصة، سيتم بناؤها على أراض سعودية وأردنية ومصرية، بتكلفة 500 مليار دولار.

وكشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن المشروع الضخم في أكتوبر/تشرين الأول 2017، في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر ثروة البلاد وتخفيف الاعتماد على النفط.