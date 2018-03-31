البث الحي
اقتصاد

منطقة حرة مصرية لخدمة مشروع "نيوم" السعودي

وقعت الرياض والقاهرة اتفاقية لتطوير ألف كيلومتر من أراضي جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم
وقعت الرياض والقاهرة اتفاقية لتطوير ألف كيلومتر من أراضي جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم
31/3/2018

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، الموافقة على إقامة منطقة حرة في مدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، تخدم مشروع "نيوم" السعودي.

وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المنطقة الحرة ستوفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن المنطقة ستخدم مشروع "نيوم" مع السعودية والأردن، من دون تحديد موعد للانتهاء من إنشائها.

ومن المقرر أن تقام المنطقة الحرة على مساحة مليون متر مربع، خلال عامين، وتقدر تكلفة تجهيز بنيتها التحتية بنحو 40 مليون جنيه (2.27 مليون دولار).

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن بلادها حريصة على إنشاء مناطق حرة في المحافظات التي لديها أولوية في ضخ الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأوضحت نصر أن صادرات المناطق الحرة تمثل 24% من إجمالي صادرات البلاد، وأن عددها سيرتفع إلى 11 منطقة بعد مشروع نويبع.

وتطل المدينة على خليج العقبة، وتقابلها الأراضي السعودية من الناحية الشرقية للخليج، ويوجد بها ميناء وعدد من المشروعات السياحية.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، وقعت الرياض والقاهرة اتفاقية لتطوير أكثر من ألف كيلومتر مربع من أراضي جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم"، وهو منطقة خاصة، سيتم بناؤها على أراض سعودية وأردنية ومصرية، بتكلفة 500 مليار دولار.

وكشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن المشروع الضخم في أكتوبر/تشرين الأول 2017، في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر ثروة البلاد وتخفيف الاعتماد على النفط.

المصدر : الأناضول
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)