قطر للبترول تفوز بأربعة عقود لاكتشاف النفط بالبرازيل

فازت شركة "قطر للبترول" ضمن تحالفين عالميين بحقوق الاستكشاف النفطي لأربع مناطق في المياه بالبرازيل.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن هذا هو النجاح الثاني في البرازيل في غضون ستة أشهر.

وأضاف الكعبي في بيان صحفي إن فوز شركته سيسهم في توسيع نشاطها في البرازيل، و"هي إحدى أكثر المناطق الهيدروكربونية الواعدة في العالم".

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات الامتياز، بين السلطات البرازيلية وأعضاء التحالف في شهر نوفمبر القادم.

وأعلنت الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي العروض الفائزة خلال جلسة عامة لفض العطاءات عقدتها اليوم في مدينة ريو دي جانيرو، حيث قدمت الشركات المشاركة عروضها لمناطق الاستكشاف المعروضة، وتم الإعلان عن الفائز بكل منطقة بعد فتح العطاءات خلال نفس الجلسة.

وكانت البرازيل قد أجرت الجولة الخامسة عشرة من طلبات العروض لاستكشاف 70 منطقة في عدد من الأحواض في المياه العميقة، حيث تركز اهتمام قطر للبترول في حوضي سانتوس وكامبوس المعروفين باحتياطيات هيدروكربونية.

وقد فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المناطق البحرية 789 و753 في حوض كامبوس وذلك من خلال تحالفها مع شركة إكسون موبيل (المشغّل بحصة 40%) وشركة بتروبراس (بحصة 30%) فيما تمتلك قطر للبترول الحصة المتبقية وهي 30%.

كما فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المناطق البحرية 536 و647 في حوض سانتوس وذلك من خلال تحالفها مع شركة إكسون موبيل (المشغّل بحصة 64%) فيما تمتلك قطر للبترول الحصة المتبقية وهي 36 %.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني من نوعه لعروض قطر للبترول للاستكشاف في البرازيل. ففي أكتوبر 2017، فاز تحالف عالمي يضم كلاً من قطر للبترول وشركة شل وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية بعقد للاستكشاف ومشاركة بالإنتاج في قطاع "ألتو دي كابو فريو-اويستي" الواقع في حوض سانتوس في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية.