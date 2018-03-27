تويتر يحظر إعلانات معظم العملات الرقمية

أبلغت شركة تويتر المتخصصة في مجال الإعلام الاجتماعي رويترز بأنها ستبدأ حظرا على إعلانات العملات الرقمية يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها الاثنين إن الحظر سيشمل الإعلان عن الطرح الأولي للعملات وعمليات التمويل الجماعي التي تستخدم لجمع المال من خلال تكوين عملات جديدة.وهبطت عملة "بيتكوين" في تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 6.74 بالمائة دون حاجز 8 آلاف دولار، على وقع حظر إعلانات العملات على "تويتر".

وانخفضت "بيتكوين" إلى 7925.7 دولارا بقيمة سوقية عند 132.1 مليار دولار.

ونزلت عملة "إيثريوم" بنسبة 12.67 بالمائة إلى 462.75 دولارا.

كذلك، تراجعت عملة "ريبل" و"بيتكوين كاش"، بنحو 9.76 بالمائة و8.61 بالمائة، إلى 0.57 دولار و896.53 دولارا، على الترتيب.

وتعاني العملات الإلكترونية من تضييق الخناق عليها، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم، بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة. وهو ما أدى إلى تكبدها خسائر حادة منذ مطلع 2018.