البث الحي
اقتصاد

الخطوط القطرية تخطط لشراء حصة في مطار روسي

الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
27/3/2018

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خطط لشراء حصة قدرها 25% في مطار فنوكوفو الروسي، ثالث أكبر مطار في محيط موسكو من حيث عدد المسافرين.

وأُعلنت الصفقة (الإثنين) خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسم الخطوط الجوية القطرية قولها إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم لشراء حصة الأقلية، ولديها الآن ثمانية أسابيع لإتمام الصفقة.

كانت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية إعلانه عن الصفقة.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل مالية.

والمطار مملوك للحكومة الروسية ورجل الأعمال الروسي فيتالي فانتسيف وشركائه.

ويملك جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، حصة قدرها 20% في مطار هيثرو بلندن.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)