الخطوط القطرية تخطط لشراء حصة في مطار روسي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خطط لشراء حصة قدرها 25% في مطار فنوكوفو الروسي، ثالث أكبر مطار في محيط موسكو من حيث عدد المسافرين.

وأُعلنت الصفقة (الإثنين) خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسم الخطوط الجوية القطرية قولها إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم لشراء حصة الأقلية، ولديها الآن ثمانية أسابيع لإتمام الصفقة.

كانت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية إعلانه عن الصفقة.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل مالية.

والمطار مملوك للحكومة الروسية ورجل الأعمال الروسي فيتالي فانتسيف وشركائه.

ويملك جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، حصة قدرها 20% في مطار هيثرو بلندن.