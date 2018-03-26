اتفاقية قطرية سودانية بقيمة 4 مليارات دولار لتأهيل ميناء سواكن

وقعت الحكومتان السودانية والقطرية، الإثنين، اتفاقية تأهيل ميناء "سواكن" المطل على البحر الأحمر (شرق)، بقيمة 4 مليارات دولار.

وقال مكاوي محمد عوض، وزير النقل السوداني في ختام المباحثات المشتركة للجنة الوزارية بين البلدين، إن "توقيع الاتفاقية يأتي إنفاذا لتوجيهات قيادتي البلدين، بضرورة التعاون المشترك في مجالات النقل والاتصالات".

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش التوقيع "نريد إنشاء توأمة بين مينائي سواكن وحمد".

وتبدأ المرحلة الأولى للتأهيل المرتقب، بقيمة 500 مليون دولار، ويكتمل في 2020.

وستفتح قطر خطوطا ملاحية جديدة من ميناء حمد (جنوب شرق الدوحة)، إلى ميناء سواكن ابتداء من الشهر القادم، وفق ما أورده وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي.

"السليطي" أبلغ الصحفيين على هامش التوقيع، أن المرحلة الأولى للتأهيل ستبدأ بوصول الرافعات لاستخدامها في ميناء سواكن، على أن تبدأ السفن القطرية رحلات من ميناء حمد القطري الى ميناء سواكن".

وأوضح أن بلاده ستستخدم ميناء هيدوب (ميناء فرعي بميناء سواكن يختص بتصدير الماشية)، لاستيراد الماشية من السودان.

كان وزير المواصلات والاتصالات القطري، قد وصل أمس الأحد، إلى السودان في زيارة رسمية تستغرق يومين.