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اقتصاد

فنزويلا تحذف ثلاثة أصفار من قيمة عملتها

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرفع نموذجا لورقة نقدية من فئة 100 بوليفار
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرفع نموذجا لورقة نقدية من فئة 100 بوليفار
23/3/2018

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية المتداعية البوليفار من خلال حذف ثلاثة أصفار من قيمتها وسط تضخم مفرط وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

وقال مادورو إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من يونيو/حزيران وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة البوليفار.

ويظهر الإجراء انهيار البوليفار الذي هبط 99.99% مقابل الدولار في السوق السوداء منذ أن جاء مادورو إلى السلطة في أبريل/نيسان عام 2013.

لكن مادورو (55 عاما) قدم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن "حرب تجارية" تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبينما يبدو الإجراء رفعا لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييرا للوحدة النقدية للعملة إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي.

ولن يكون الفنزويليون بحاجة لاستبدال العملات التي بحوزتهم الآن، لكن جميع العملات الجديدة التي ستُطبع ستكون بالوحدة النقدية الجديدة.

وقال مادورو الذي كانت حكومته هدفا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بسبب اتهامات بانتهاك الديمقراطية والحقوق إن "فنزويلا وقعت ضحية لحرب اقتصادية ضارية".

وأعلن مادورو هذا الإجراء خلال مناسبة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة.

كانت حكومة فنزويلا غيرت الوحدة النقدية لعملتها بشكل مماثل من خلال حذف ثلاثة أصفار قبل 10 سنوات.

وارتفعت الأسعار في فنزويلا ستة آلاف و147% في 12 شهرا حتى فبراير/شباط وفقا لتقديرات الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة، وهو رقم يتماشى إلى حد كبير مع الأرقام التي قدرها خبراء اقتصاد مستقلون.

المصدر : رويترز
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