بعد سعودة الوظائف.. متاجر السعودية تبحث عن بائعين

تعاني أسواق الذهب في العاصمة السعودية المليئة بالمجوهرات من نقص في البائعين بعد أمر حكومي بإحلال عمال سعوديين محل العمال الأجانب، في سياسة تهدف لمواجهة البطالة.

ولطالما اعتمدت المملكة العربية السعودية على العمالة الأجنبية في وظائف في قطاعي الخدمات والتجارة، لأسباب متعلقة بالمهارات والتكلفة، لكن عددا كبيرا من السعوديين الذين لطالما تمتعوا بنظام رعاية اجتماعية سخي، ينظرون إلى بعض هذه الوظائف على أنها لا تليق بهم.

وفي سوق طيبة، أغلقت بعض محال الذهب أبوابها، بينما تصارع أخرى للبقاء، وذلك بسبب نقص في عدد العمال السعوديين المهرة بعد تطبيق الحكومة سياسة "سعودة 100%" منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يقول فايز الهردي الذي يملك محلا واستقدم بعض أقاربه من الشبان مكان مجموعة من العمال اليمنيين من ذوي الكفاءة والذين اضطر للاستغناء عن خدماتهم، إن السعوديين "جدد في هذا النوع من العمل وبحاجة لاكتساب الخبرة".

ويشير عدد من مالكي المحلات في طيبة وسوق ذهب آخر في الرياض، إلى أنهم يواجهون صعوبات في توظيف سعوديين بسبب ميل هؤلاء إجمالا إلى الاعتقاد بأنهم يجب أن يتلقوا معاملة مميزة.

ولا يرغب عدد كبير من السعوديين بالعمل لساعات طويلة وفي أوقات مبكرة، ويطالب حتى الذين يفتقرون للخبرة اللازمة برواتب تصل إلى ضعفي رواتب العمال الأجانب الذين يتمتعون بالمهارات الملائمة.

ويقول صاحب محل آخر لبيع المجوهرات، وهو يشير إلى مجموعة من السير الذاتية لسعوديين تقدموا بطلبات عمل، إن أفضلهم بقي لمدة يومين فقط في عمله، مضيفا: "هذا يقضي على تجارتنا".

وتحاول محلات أخرى الاحتفاظ بعمالها الأجانب، وتواصل دفع رواتبهم من دون أن يأتوا إلى مركز عملهم، آملين في أن تقوم الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، ولكن ذلك مستبعد.

ويؤكد عامل يمني في أسواق طيبة أنه فصل من عمله السابق، مضيفا: "عندما أذهب بحثا عن عمل، يقول لي اصحاب المحلات، "نرغب فقط بالسعوديين، السعوديين".

وتأتي "سعودة" العمل في إطار سعي المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها المرتهن للنفط، وإعادة إطلاق وظائف في القطاع الخاص من أجل التقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العام.

وتظهر استطلاعات رأي حكومية أن نسبة البطالة بين الشبان تصل إلى نحو 40% في بلد يقلّ عمر نصف السكان فيه عن 25 عاما، وتوظف الحكومة قرابة ثلثي السعوديين، وتمثل رواتب القطاع العام والمخصصات نصف الإنفاق العام، وتسعى السلطات الى تقليص العجز في ميزانيتها عبر "سعودة" قطاعات مختلفة.

في يناير / كانون الثاني الماضي، أضافت الحكومة قطاعات العمل في بيع قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والأدوات الطبية والمفروشات المنزلية إلى لائحة الوظائف المحصورة بالسعوديين.

وأوردت صحيفة (عكاظ) الموالية للحكومة أن العديد من محلات تأجير السيارات أغلقت أبوابها في الرياض مع بدء الحكومة تطبيق خطوة السعودة لهذا القطاع.

لكن المحاولات الحثيثة ل"سعودة" العمل لم تؤد إلى تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين، بحسب خبراء، على الرغم من تأكيدات الحكومة أن هذه السياسة ستخلق الآلاف من فرص العمل، وتقول كارين يونغ، الباحثة بمعهد دول الخليج العربي في واشنطن، إن "الأمر سيستغرق عقدا أو أكثر لتحقيق نقلة ثقافية في القوة العاملة السعودية ولتنبثق طبقة من السعوديين المستعدين للعمل في قطاع الخدمات والتجارة وأعمال البناء".

ويفرض نظام "نطاقات" الحكومي الطموح على الشركات تطبيق نسبة معينة من السعودة بين الموظفين مقابل الحصول على حوافز، وتقوم بعض الشركات في مسعى منها لتلبية حصص السعودة، بتوظيف سعوديين مقابل رواتب متدنية للبقاء في المنزل، ما يعني خلق وظائف وهمية، بحسب خبراء وأصحاب أعمال.

وكتب المعلق محمد بسناوي في جريدة (سعودي غازيت) في يناير /كانون الثاني الماضي "أصحاب الأعمال يقولون إن الرجال والسيدات من السعوديين كسالى ولا يهتمون بالعمل" مطالبا بوضع حد لما وصفه ب"السعودة الزائفة".

وتابع "الحل للبطالة لا يكمن في السعودة.. علينا أولا تغيير نظرة الرجال والنساء السعوديين للعمل".