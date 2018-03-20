محكمة مصرية تلزم الحكومة بوقف تصاريح أوبر وكريم

قال مصدران قضائيان إن محكمة مصرية قضت (الثلاثاء) بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما.

وقال المصدران إن محكمة القضاء الإداري قالت إن وقف تصاريح الشركتين سيسري لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط الشركتين، وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الانترنت داخل مصر.

وأوضح المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.

وقالا إن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.

ونقلت وكالة رويترز عن المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، قوله: "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع".

وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل/نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور، إذ تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة، بينما ينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة المصرية، بينما قالت شركة كريم إنها لم تتلق طلبا رسميا لوقف عملياتها في مصر وإنها ستواصل العمل هناك كالمعتاد.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم شركة كريم قولها: "لم نتلق أي طلب رسمي لوقف العمليات. العمل يمضي كالمعتاد".

كما نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن شركة أوبر تكنولوجيز تنوي الطعن على أي قرار قضائي بتعليق تراخيصها في مصر.

وقال المصدر إن أوبر لم تتلق إخطارا رسميا بحكم المحكمة، لكن الشركة ستطعن على أي تعليق لعملها بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد.