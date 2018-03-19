شاهد: آلاف يتدفقون على مزاد لبيع مركبات مملوكة لملياردير سعودي

حضر ألوف الأشخاص اليوم الأول من مزاد لبيع مركبات مملوكة لرجل الأعمال السعودي الملياردير المُثقل بالديون معن الصانع بهدف تصفية مديونية عمرها نحو عشر سنوات.

ويقول مسؤولون إن عائدات البيع ستخصص لتسديد مديونية تقدر بنحو 18 مليار ريال سعودي (4.8 مليار دولار) مستحقة لدائنين.

ومع اصطفاف الناس لدخول المنطقة الترابية التي يُنظم عليها المزاد ازدحمت الطرق المحيطة بالمكان يوم الأحد.

ويتعشم الدائنون، وبينهم عمال لم يتلقوا مستحقاتهم ومصارف محلية ودولية، أن يؤدي المزاد لحصولهم على جزء من مستحقاتهم على الأقل.

واحتجزت السلطات السعودية العام الماضي معن الصانع الذي صنفته مجلة فوربس ضمن الرجال المئة الأكثر ثراء في العالم في 2007.

لكن حظوظ الصانع تغيرت في 2009، حين انهارت شركته، سعد للتجارة والمقاولات، تحت وطأة ديون ثقيلة، ما أثار سلسلة من النزاعات القضائية الطويلة.

ولا يوجد مؤشر على أن قضية الصانع مرتبطة بالحملة على الفساد التي استهدفت رجال أعمال وشخصيات بارزة.

وبدأت المرحلة الأولى للمزاد بمزايدة على نحو 900 مُعدة بينها شاحنات وحافلات وحفارات وشاحنات رافعة شوكية وعربات جولف مملوكة لشركة سعد.

وقال عبد العزيز الرشيد مدير عام شركة إتقان العقارية ورئيس مجلس إدارة تكتل إتقان المنظم للمزاد "المزاد الأول الذي يقيمه تكتل إتقان لتصفية مديونية رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات. والتكتل هذا أُنشئ بأمر من محكمة التنفيذ في مدينة الخُبر، ويتكون التكتل من مجموعة من المحامين وكذلك المحاسبين القانونيين وشركات التطوير العقاري. وأُنشئ التكتل لتصفية المديونية لرجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد، والمزاد الأول اليوم يتكون من تقريبا 900 مُعدة".

وأضاف الرشيد "الرسالة الآن الواضحة بالنسبة لمحكمة التنفيذ، وبالنسبة للتكتل كذلك، الجدية التامة في تصفية المديونية وإن شاء الله يعني نتوقع إن شاء الله خلال هذه السنة سوف يكون تصفية إن شاء الله لجميع العقارات والموجودات الخاصة بشركة سعد ورجل الأعمال معن الصانع".

وأوضح الرشيد أن المراحل التالية ستشمل مزادات لقطاعات أخرى من إمبراطورية أعمال الصانع وثروته الشخصية والتي تتضمن عقارات يقدر ثمنها بنحو 10.3 مليار ريال في مزادات ستُنظم بمدن سعودية مختلفة.