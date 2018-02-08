البث الحي
اقتصاد|العراق

شاهد: أول مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز بالعراق

7/2/2018

دُشن أول مصنع لإنتاج اسطوانات الغاز في العراق مرحلته الأولى في البصرة بجنوب البلاد بتكلفة تزيد عن 26 مليون دولار، بهدف إنتاج مليون وحدة سنويا.

وافتتحت المنشأة قبل نحو أسبوع باستثمار لبناني.

وقال مسؤولو الشركة إن وزارة النفط العراقية تعتزم استخدام إنتاج المصنع ليحل محل اسطوانات الغاز القديمة في السوق المحلي لضمان السلامة والأمان في المنازل.

قال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة علي جاسب إن المصنع أقيم باستثمارات من شركة الشرق الأوسط اللبنانية.

وقال حسان جابر مسؤول العلاقات العامة بالشركة اللبنانية المستثمرة إن أول مصنع لأسطوانات الغاز افتتح في البصرة لإنتاج 500 اسطوانة يوميا مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى مليون اسطوانة سنويا.

وأوضح أن المصنع سيعمل على خلق فرص عمل للشباب العراقي بصورة عامة وشباب البصرة بشكل خاص.

وهذا المصنع جزء من خطة استثمارية أكبر تشمل مختلف القطاعات في البصرة.

وقال المهندس عباس غندور، المدير العام للمصنع، إن الإنتاج سيكون فقط لأسطوانات الحديد وفقا للمعايير العالمية، مشيرا إلى مخاطر استخدام الأسطوانات غير القياسية.

ودعا العراق المستثمرين الأجانب في الشهر الماضي إلى المساعدة في عملية إعادة البناء بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الحكومة إن هناك حاجة لما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المدن التي مزقتها الحرب.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)