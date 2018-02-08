شاهد: أول مصنع لإنتاج أسطوانات الغاز بالعراق

دُشن أول مصنع لإنتاج اسطوانات الغاز في العراق مرحلته الأولى في البصرة بجنوب البلاد بتكلفة تزيد عن 26 مليون دولار، بهدف إنتاج مليون وحدة سنويا.

وافتتحت المنشأة قبل نحو أسبوع باستثمار لبناني.

وقال مسؤولو الشركة إن وزارة النفط العراقية تعتزم استخدام إنتاج المصنع ليحل محل اسطوانات الغاز القديمة في السوق المحلي لضمان السلامة والأمان في المنازل.

قال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة علي جاسب إن المصنع أقيم باستثمارات من شركة الشرق الأوسط اللبنانية.

وقال حسان جابر مسؤول العلاقات العامة بالشركة اللبنانية المستثمرة إن أول مصنع لأسطوانات الغاز افتتح في البصرة لإنتاج 500 اسطوانة يوميا مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى مليون اسطوانة سنويا.

وأوضح أن المصنع سيعمل على خلق فرص عمل للشباب العراقي بصورة عامة وشباب البصرة بشكل خاص.

وهذا المصنع جزء من خطة استثمارية أكبر تشمل مختلف القطاعات في البصرة.

وقال المهندس عباس غندور، المدير العام للمصنع، إن الإنتاج سيكون فقط لأسطوانات الحديد وفقا للمعايير العالمية، مشيرا إلى مخاطر استخدام الأسطوانات غير القياسية.

ودعا العراق المستثمرين الأجانب في الشهر الماضي إلى المساعدة في عملية إعادة البناء بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الحكومة إن هناك حاجة لما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المدن التي مزقتها الحرب.