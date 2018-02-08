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اقتصاد

تويتر يحقق أول أرباح في تاريخه

تويتر، أعلنت أنها شاركت هذه البيانات مع المعلنين دون إذن المستخدمين
تويتر، أعلنت أنها شاركت هذه البيانات مع المعلنين دون إذن المستخدمين
8/2/2018

أعلنت شركة "تويتر" تحقيق أرباح صافية لأول مرة في تاريخها، بينما استقر متوسط عدد مستخدمي الموقع شهريا مقارنة بالربع الثالث من العام الحالي، لكنه ارتفع 4% عن الربع الأخير من 2016.

وبلغ صافي أرباح "تويتر" خلال الربع الأخير من العام الماضي 91.08 مليون دولار بما يعادل 0.12 دولار للسهم الواحد مقابل خسائر قدرها 167.05 دولار بما يعادل 0.23 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقال "جاك دورسي" الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إن الربع الأخير كان "نهاية قوية للعام. عدنا إلى نمو الإيرادات". وارتفع سهم الشركة بأكثر من 17% في التعاملات الإلكترونية قبل بدء التعاملات الرسمية.

في الوقت نفسه، وصلت أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 141.41 مليون دولار بما يعادل 0.19 دولار للسهم الواحد، مقابل 77.73 مليون دولار بما يعادل 0.11 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وكان المحللون يتوقعون تحقيق أرباح قدرها 0.14 دولار لكل سهم خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 2% إلى 731.56 مليون دولار مقابل 717.21 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2016، في حين كان المحللون يتوقعون تحقيق إيرادات قدرها 686.06 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت "تويتر" أن المتوسط الشهري لعدد المستخدمين النشيطين بلغ خلال الربع الأخير من العام الماضي 330 مليون مستخدم بزيادة نسبتها 4% عن الفترة نفسها من العام السابق.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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