رئيس الحكومة التونسية يقرر تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي

قالت وكالة تونس افريقيا للأنباء إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامه واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان لرئاسة الحكومة التونسية "عملا بأحكام الفصل 78 من الدستور، قام رئيس الحكومة بتقديم مقترح إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يتعلق بإعفاء الشاذلي العياري، من مهامه على رأس البنك المركزي، واقتراح تعيين مروان العباسي خلفا له".

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 78 من الدستوري التونسي على "تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".

وأعلن البنك المركزي التونسي (الثلاثاء) أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية واصل الهبوط إلى مستويات تكفي واردات البلاد لمدة 84 يوما فقط، وذلك للمرة الأولى منذ 2003.

وقال بيان صادر عن البنك إن "احتياطات البلاد من النقد الأجنبي عرفت الإثنين، هبوطا (من 5.63 مليار دولار بداية 2017) إلى 11.887 مليار دينار (4.9 مليارات دولار) لتعادل واردات 84 يوما".

وتسارعت وتيرة هبوط احتياطات النقد الأجنبي منذ 2017، بفعل ارتفاع عجز ميزان التجارة من جهة، وهبوط أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.

وتراجع سعر صرف الدينار عام 2017 بنسبة 9 في المئة إلى 2.48 دينارا للدولار، نزولا من 2.23 دينارا مطلع 2017.