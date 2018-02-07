"بيتكوين" تعوض جانبا من خسائرها

عوضت عملة "بيتكوين" الافتراضية، جانبا كبيرا من خسائرها المسجلة في الجلسات الماضية، خلال تداولات الأربعاء، لتصعد أعلى حاجز 8 آلاف دولار، رغم توالي التحذيرات بشأن مخاطر تلك العملات.

وحذر الاقتصادي العالمي نورييل روبيني، من انهيار سوق العملات الرقمية، قائلًا إن سعر "بتكوين" ربما يهبط إلى الصفر.

وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية، أوجستين كارستنس، إن على البنوك المركزية الاستعداد للتدخل من أجل الحد من المخاطر الناجمة عن العملات الرقمية التي تشكل مخططات احتيالية.

وبحلول الساعة (08:20 تغ)، ارتفعت العملة الأكثر شهرة بنسبة 20.32 % إلى 8128.9 دولارا بقيمة سوقية 133.73 مليار دولار.

وكانت "بيتكوين" تهاوت أدنى من 7000 دولار في جلسة أمس، وهبطت بنحو 63 % في شهر.

وزادت عملة "إيثيريوم" بنسبة 26.56 % إلى 820 دولارا، بينما ارتفعت عملة "ريبيل" بنسبة 20.87 % إلى 0.79 دولار بقيمة سوقية 29.9 مليار دولار.

وعلى نحو مماثل، صعدت عملة "بيتكوين كاش "16.45% إلى 948.29 دولارا بقيمة سوقية 16.56 مليار دولار.

وتقدر القيمة السوقية الإجمالية للعملات الافتراضية حاليا بنحو 364.4 مليار دولار، بعد أن تهاوت إلى مستوى 280 مليار دولار خلال جلسة أمس.